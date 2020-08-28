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Burak yeniden kaptan

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da takım kaptanları belli oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 00:20
Burak yeniden kaptan

Kırmızı siyahlı ekibin Üçüncü Lige çıktığı sezon Yozgatspor kaptanlığını yapan Burak Altunay yeniden takım kaptanı olurken, ikinci kaptan ise takımın tecrübe kalecisi Göksal Özkara oldu. Burak Altunay, bir yıl aradan sonra yeniden Yozgatspor takım kaptanlığı görevine getirildiği için mutlu olduğunu söyledi. Bölgesel Amatör Lig'de olduğu gibi Üçüncü Lig'de de şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Altunay, '' İnşallah Allah Yozgatspor forması ile ikinci kez şampiyonluk nasip eder'' dedi. 

Son Güncelleme: 27.08.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Burak Yeniden Kaptan
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