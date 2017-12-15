Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109666
ALTIN
156.594
DOLAR
3.8910
STERLİN
5.2202
EURO
4.5831

Burak korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta zirve takibini sürdüren Yozgatspor’da antrenman sırasında kısa süreli sakatlık geçiren defans oyuncusu Burak korkuttu.

Burak korkuttu

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta zirve takibini sürdüren Yozgatspor’da antrenman sırasında kısa süreli sakatlık geçiren defans oyuncusu Burak korkuttu.

15 Aralık 2017 Cuma 07:05
8 Okunma
Burak korkuttu

Dün Bozok stadında çift kale antrenman sırasında ceza sahası içerisinde Hakkı Tosun’un çektiği sert şutta meşin yuvarlak kafasına isabet eden Burak bir anda yerde kaldı. Takım arkadaşları ile birlikte, sağlık ekibi hemen müdahale etti. Yaklaşık 5 dakikada oyun dururken, Burak’ın sakatlanması teknik ekibi tedirgin etti. Yapılan müdahaleler sonrasında ayağa kalkan Burak oyuna devam etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Şanssızlığımızı kıracağız
-Şanssızlığımızı kıracağız
Çıkışa geçeceğiz
Çıkışa geçeceğiz
Yılın son maçına çıkacaklar
Yılın son maçına çıkacaklar
Zoru başaracağız
Zoru başaracağız
-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!
-ŞEKER’E GOL ŞANSI YOK!
Yozgatspor taktik çalıştı
Yozgatspor taktik çalıştı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim