Burak korkuttu

Dün Bozok stadında çift kale antrenman sırasında ceza sahası içerisinde Hakkı Tosun’un çektiği sert şutta meşin yuvarlak kafasına isabet eden Burak bir anda yerde kaldı. Takım arkadaşları ile birlikte, sağlık ekibi hemen müdahale etti. Yaklaşık 5 dakikada oyun dururken, Burak’ın sakatlanması teknik ekibi tedirgin etti. Yapılan müdahaleler sonrasında ayağa kalkan Burak oyuna devam etti.