Burak korkuttu

Kaptan Burak’ın durumunun iyi olduğu ve iki hafta içerisinde sahadaki yerini alabileceği bildirildi. Misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor önceki gün Mardin Fosfatspor’u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısında özellikle duran toplarda ileri çıkan kaptan Burak Altunay, rakip kaleye etkili vuruşlar yaparken güzel oyununu da bir golle süslemişti. Müsabakanın ilk yarısında attığı gol sonrasında Yozgatspor’un kazandığı faul atışında ceza sahasındaki yerini alan Burak Altunay, ceza sahasına gönderilen topa kaleci ile birlikte aynı anda yükseldi biranda kendini yerde bulan Burak Altunay’ın omuzunun çıktığı öğrenildi. Ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Burak Altunay’ın ortopedi doktoru tarafından kolunun tekrar yerine takıldığı ve en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.