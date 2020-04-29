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Burak Emre’ye övgüler

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un geçen sezon bir üst lige çıkmasından önemli payı bulunan Burak Emre Kayan’a önemli bir takipçi potansiyeli olan TFF Alt Ligler Facebook sayfasından övgüler geldi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:05
Burak Emre’ye övgüler

Yozgatspor’un Üçüncü Ligde mücadele ettiği sezonda kırmızı siyahlı formayı terleten Burak Emre Kayan, Yozgatspor’un küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmıştı. Yozgatspor’dan ayrıldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig’de bir çok takımda forma giyen başarılı sol bek oyuncusu formasını giydiği bütün takımlar ile şampiyonluk sevinci yaşadı. Son olarak geçen sezon tekrar Yozgatspor’a dönen Burak Emre Kayan kırmızı siyahlı forma ile de bir üst lige çıkma sevinci yaşadı. Başarılı sol bek oyuncusunun başarı hikayesini TFF Alt Ligler Sayfayı şöyle anlattı; ‘’BAL 7. Grup takımlarından Kestelspor forması giyen Burak Emre Kayan, bu sezon attığı 6 golle kariyerinin en fazla gol atan sezonuna ulaştı. Son 5 yılda 4 şampiyonluk yaşayan sol bek Bölgesel Amatör Liginin enleri arasına adını yazdırmış durumda.

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Burak Emre’ye övgüler
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