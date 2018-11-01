Burak Emre’den mutlu haber

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı sol bek oyuncusu Burak Emre Kayan, Amasyaspor ile oynanan müsabakanın ilk yarısında omuzuma aldığı darbe sonucunda sakatlanmıştı. Müsabaka sonunda çekilen MR’ını Kayseri’de değerlendiren doktorlar başarılı oyuncunun 8 hafta sahalardan uzak kalabileceğini öngörmüşlerdi. Sakatlığının ardından kolunu güçlendirme antrenmanları yapan ve sürekli kulüp Masörü Tevfik Yeşilkaya gözetiminde çalışan Burak Emre Kayan’ın sakatlığının tamamen geçtiği ve bu hafta oynanacak olan Safranbolu Belediyespor müsabakasında oynayabileceği bildirildi.