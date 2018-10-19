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Burak Emre’den kötü haber

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Amasyaspor ile oynanan müsabakada omuzunda sakatlanan Burak Emre Kayan’dan kötü haber geldi.

Burak Emre’den kötü haber

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da Amasyaspor ile oynanan müsabakada omuzunda sakatlanan Burak Emre Kayan’dan kötü haber geldi.

19 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Burak Emre’den kötü haber

Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında MR’ı çekilen tecrübeli oyuncunun MR sonuçları açıklandı. Kayseri’de MR’ına bakan doktor tarafından Burak Emre Kayan’ın köprücük kemiğinin çıktığı belirlendi. Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru girdiği ikili mücadele sonunda sakatlanarak yerde kalan Burak Emre’nin Pazartesi günü Ankara’da tekrar bir kontrolden geçeceği ve çekilecek röntgenin ardından durumunun netleşeceği öğrenildi.  Edinilen bilgilere göre Burak Emre Kayan’ın 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 

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