Burak Emre’den kötü haber

Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında MR’ı çekilen tecrübeli oyuncunun MR sonuçları açıklandı. Kayseri’de MR’ına bakan doktor tarafından Burak Emre Kayan’ın köprücük kemiğinin çıktığı belirlendi. Müsabakanın ilk yarısının sonlarına doğru girdiği ikili mücadele sonunda sakatlanarak yerde kalan Burak Emre’nin Pazartesi günü Ankara’da tekrar bir kontrolden geçeceği ve çekilecek röntgenin ardından durumunun netleşeceği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Burak Emre Kayan’ın 8 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.