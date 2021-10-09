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Burak Emre Yozgatspor’da

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Yozgatspor’un daha önce birçok kez formasını giymiş olan sol bek oyuncusu Burak Emre Kayan tekrardan Yozgatspor ile anlaştı.

09 Ekim 2021 Cumartesi 00:32
Burak Emre Yozgatspor’da

Yozgatspor’un Bölgesel Amatör Ligi’nden Üçüncü Lige çıktığı sezon kırmızı siyahlı formayı giyen başarılı oyuncu Burak Emre Kayan tekrardan Yozgatspor forması ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Bölgesel Amatör Ligi’nde en çok bir üst lige çıkma sevinci yaşayan sporcular arasında ilk sıralarda yer alan tecrübeli oyuncu Burak Emre Kayan, iki sezon aradan sonra tekrar kırmızı siyahlı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu belirtti. Daha önce Yozgatspor ile şampiyonluk sevinci yaşadığını hatırlatan Kayan, ‘’Benim ikinci yuvam olan, kızımın doğduğu memleket Yozgat’a bir kez daha hizmet edeceğim için çok mutluyum. Yeni sezonda takımımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım’’ dedi. 

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