Burak Emre Kestel Belediyespor’da

Bölgesel Amatör ligde 5 sene de 4 şampiyonluk yaşayarak ulaşılması güç bir başarıya imza atarak bu ligin en özel Sol beklerinden olduğunu gösteren Burak Emre Kayan Kestel Belediyespor ile anlaştı. 1988 doğumlu şampiyon Solbek, geçtiğimiz sezon Yozgatspor ile , daha önceki sezonlarda Osmaniyespor, Muğlaspor ve Bodrum Belediyespor ile şampiyon olarak 3. Lige çıkma başarısı göstermişti. Yeni sezonda da Kestel Belediyespor’da şampuyonluk yaşamak istediğini belirten başarılı defans oyuncusu, ‘’Umarım bu sezonda da yeni takımım ile başarılı olurum’’ dedi.