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Bulut’tan yoğun mesai

Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut Kırıkkale, Fethiye, Aydın ve İzmir SMMM Odalarının düzenlediği programlara katıldı.

15 Mart 2022 Salı 00:58
Bulut’tan yoğun mesai

 Yozgat SMMM Odası Başkanı Ahmet Bulut, Katıldığı programlarda Yozgat ve meslektaşlarını en iye şekilde temsil ettiğini söyledi. Kırıkkale, Fetiye, Aydın ve İzmir SMMM Odalarının daveti üzerine, Yozgat SMMM odasını temsilen yoğun bir program gerçekleştirdiklerini dile getiren Bulut, Kırıkkale SMMM Odasının plaket töreni, Fetiye SMMM Odası binasının açılışı yaptıklarını dile getirdi. Aydın SMMM Odasının kuruluş yemeğine katıldıklarını ardından da İzmir SMMM Odası’nın SMMM Ruhsatını alıp muhasebe ailesine yeni katılan meslektaşlarına ruhsatlarını teslim ettiklerine vurgu yapan Bulut, ‘’Bu ziyaretler sırasında Türkiye genelinden gelen SMMM Odası başkanları ve TÜRMOB Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu’nun da içinde bulunduğu mesleğimizin sorunları ve mesleğimizin geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Son derece verimli geçen toplantı ve etkinliklerde mesleğimizin daha güzel günlere nasıl getirebileceğimizi ziyaretlerimizde konuştuk’’ dedi. 

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