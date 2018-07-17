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Bulut İnan Kurt Sorgun’da

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk hedefleyen Sorgun Belediyesopr transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bulut İnan Kurt Sorgun’da

VOLEYBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk hedefleyen Sorgun Belediyesopr transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

17 Temmuz 2018 Salı 07:00
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Bulut İnan Kurt Sorgun’da

Birinci Lig’in flaş ekiplerinden Sorgun Belediyespor yaptığı transferler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak kadrosunu milli smaçör Ali Çayır’ı alarak güçlendiren sarı siyahlı ekip, bir başka milli oyuncu Bulut İnan Kurt’u da kadrosuna dahil etmeyi başardı. Sorgun Belediyespor Kulüp Başkanı Hikmet Vural 30 yaşındaki Bulut İnan Kurt’un takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi. Son transferi ile takımlarının genel olarak şekillenmiş olduğunu vurgulayan Vural, ‘’Bundan sonra birkaç genç oyuncu ile transferi tamamlamayı düşünüyoruz. Bulut voleybola 2002 yılında Emlak Bankasında başlamış ve bir sezon sonra da SSK Voleybol İhtisas Kulübüne geçerek voleybol hayatını devam ettirmiştir. Değişik kademelerde 15 defa milli takım forması giyme şansı bulan Bulut sırası ile SSK, Kastamonu Bozkurt Belediyespor, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Tokat Niksar Belediyespor, Gümüşhane Torul gençlik, Sivas 4 Eylül Belediyespor, Maliye Milli Piyango, Gümüşhane Torul gençlik, Payas Belediyespor ve TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul takımlarında forma giydi” dedi.
Vural, Bulut’un bir Balkan Kupası şampiyonluğu, bir lig şampiyonluğu, bir lig ve Türkiye Kupası 3’üncülüğüğu bulunduğunu sözlerine ekledi.
 

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