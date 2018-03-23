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Bugün yolcular

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kilis Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile tamamlayıp gece de Kilis’e hareket edecek.

Bugün yolcular

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarından Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kilis Belediyespor müsabakasının son hazırlıklarını bugün kendi tesislerinde yapacağı antrenman ile tamamlayıp gece de Kilis’e hareket edecek.

23 Mart 2018 Cuma 07:00
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Bugün yolcular

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü Kilis Belediyespor ile deplasmanda çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu müsabakanın hazırlıklarına devam ettiklerini hatırlatan Yavuz, ‘’Bu gün Kilis maçının Yozgat’ta son hazırlıklarını yapacağız ve gece 24.00’da yola çıkacağız. Güçlü rakibimizi yenmek ve şampiyonluk avantajımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun için Çarşamba gününden itibaren çalışmalarımıza başladık. Dün tektin ve taktik ağırlıklı bir çalışma yaptık, bu gün ise şut ve orta çalışması yaptıktan sonra takımımız dinlenecek ve gece yarısı da Kilis’e hareket edeceğiz’’ dedi.

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