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BUGÜN LiGDE ÜÇ MÜSABAKA VAR

Yozgat’ı liglerde temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile Sorgun Belediyespor Voleybol takımı bugün kendi sahalarında taraftarlarının da desteğini arkasına alarak rakiplerini yenmek istiyor.

22 Ocak 2022 Cumartesi 00:46
BUGÜN LiGDE ÜÇ MÜSABAKA VAR

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise yarın deplasmanda galip gelmeyi hedefliyor. Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün başlayacak olan Türkiye Kupası Birinci kademe müsabakalarının ilk gününde Yalıkavakspor ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Kupası müsabakalarını Ligin ikinci yarısı öncesinde hazırlık olarak gören kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek Türkiye Kupası müsabakalarına da galibiyet ile başlamak istiyor. Bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 15.00’da Yalıkavakspor ile karşı karşıya gelecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yarın Üsküdar Belediyespor ile oynarken müsabakaların son gününde ise EGOspor ile karşı karşıya gelecek. Hedefi Türkiye Kupasında bir üst tura çıkmak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Yalıkavakspor’u yenerek kupa müsabakalarına iyi bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ilk 8 takım arasına girme mücadelesi veren Sorgun Belediyespor ise bugün Sorgun Spor Salonu’nda saat 16.00’da Altekma takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son üç müsabakasını kazanan sarı siyahlı ekip güçlü rakibini de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Bingöl Solhanspor ile oynaması gereken müsabaka rakip oyuncuların bazılarına Covit19 teşhisi konmasından dolayı müsabaka ertelenmişti ve sarı siyahlı ekip geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçirmişti. Bugün ise ligin güçlü ekiplerinden biri olan Altekma takımını konuk edecek olan Sorgun Belediyespor güçlü rakibini yenerek hem galibiyet serisini sürdürmek hem de hedefine emin adımlarla ilerlemek istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise yarın deplasmanda Kayseri temsilcisi Melikgazi Engelliler takımı ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı ikinci müsabakada Beyaz Mersin takımını farklı bir skor ile yenerek ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın ise deplasmanda Melikgazi Engelliler takımını yenerek ligde seri yakalamak istiyor. Hedefini Tekerlekli Sandalye İkinci Ligi olarak belirleyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü pazartesi gününden itibaren Melikgazi Engelliler takımı ile oynayacağı müsabakaya iyi hazırlanmıştı. Bugün Kayseri’ye gidecek olan temsilcimiz müsabakanın oynanacağı salonda son hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek. 

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