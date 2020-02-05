Bugün belli olacak

Nazilli Belediyespor müsabakasında sakatlanarak müsabakanın ilk yarısında oyun dışında kalan tecrübe Stoper Ramazan Eraslan’ın yapılan ilk muayeneler sonucunda durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yırtık şüphesi olan ancak yapılan muayenelerde bu olasılığın düşük olduğu Ramazan Eraslan’ın yapılacak olan son muayenesi sonucunda durumunun netlik kazanacağı bildirildi. Öte yandan ağır bir gribal enfeksiyon rahatsızlığı geçiren tecrübeli oyuncu Aytaç Deniz’in kendini toparladığı ve takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Ligin ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle daha sonra da ağır geçen soğuk algınlığından dolayı takımla birlikte çok fazla çalışma imkanı bulamayan tecrübeli oyuncunun Nevşehir Belediyespor ile oynanacak olan müsabakanın hazırlıklarında takımdaki yerini aldığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Pazar günü Nevşehir deplasmanında forma giyebilmesi için gerekli müdahalenin yapılmaya çalışıldığı, kart cezalısı Oğuzhan'ın eksikliğini kapatabileceği bildirildi.