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Bugün açılıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yüzme havuzu ocak ayı içerisinde bakıma alınmıştı.

Bugün açılıyor

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yüzme havuzu ocak ayı içerisinde bakıma alınmıştı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Bugün açılıyor

Bakın çalışmaları tamamlanan yüzme havuzunun bu gün itibariyle tekrar hizmet vereceği bildirildi. Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada 1 Ocak tarihinde bakıma alınan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar bu günden itibaren hizmete açılacağı bildirildi. Eğitim gören ve Halk Seanslarından faydalanan tüm vatandaşların aynı gün ve aynı saatlerde Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzundan faydalanmaya devam edebilecekleri belirtildi.

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