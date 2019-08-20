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BU TAKIM iLK 5’E OYNAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Aslan, oluşturdukları kadronun ilk 5’e oynayabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

BU TAKIM iLK 5’E OYNAR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele edecek olan Yozgatspor’da Kulüp Başkanı Kazım Aslan, oluşturdukları kadronun ilk 5’e oynayabilecek düzeyde olduğunu söyledi.

20 Ağustos 2019 Salı 06:52
BU TAKIM iLK 5’E OYNAR

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayıp Üçüncü Lige çıktıklarını hatırlatan Arslan, ‘’Yozgatspor olarak bu sezonda iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Teknik direktör Fatih Kavlak’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürüttük ve hem tecrübeli hem de genç yetenekli oyuncuları kadromuza kattığımızı düşünüyorum. Yozgat’ta oynadığımız hem Tokatspor hem de Sivas Belediyespor müsabakalarında takımımızın performansını gördük. Özellikle TFF İkinci Ligi takımlarından Sivas Belediyespor ile oynanan müsabakada takımımız gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Hem kupa maçına, hem de lige hazır olduğumuzu gösteren bir oyun ortaya koydu. Çok koşan, mücadele eden, rakip karşısında sürekli gol arayan takımımızın bu sezon bu ligde ilk 5 takım arasında olacağına inanıyoruz. Genç ve tecrübeli oyuncuları buluşturduğumuz takımımız uyum sürecini çok çabuk atlattı. Hazırlık maçlarından da gördüğümüz gibi hem genç oyuncularımız hem de tecrübeli oyuncularımız birbirleri ile kaynaşmışlar ve ilerisi için umut verdiler’’ dedi. 

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BU TAKIM ILK 5’E OYNAR
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