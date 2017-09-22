Bu takım Bozok’a yakışır

Yozgat Bozokspor, Kırşehir Ahi Evran'dan kiralık olarak Enes Mustafa Bulut, Erdem Küçük, Sezer Savuç, Hüseyin Taş ile anlaşarak, kadrosuna dahil etti. Birinci ligdeki ilk karşılaşmasını bu hafta sonunda deplasmanda Selçuklu Belediyespor ile oynayacak. Bu karşılaşma öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlı ekip, diğer taraftan da takıma mali sponsor olabilecek kaynak arayışlarını sürdürüyor.

BOZOK’A YAKIŞIR

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor’a Bozok Üniversitesi’nin sahip çıkıp, sponsor olması veya bünyesine katması daha doğru bir adım olabileceği belirtildi. Yozgat’ta uzun süredir spor yazarlığı görevini üstlenen Uluslararası Spor Yazarları Derneği üyesi Seyfi Çelikkaya, diğer üniversitelerin bünyesinde ili temsil eden takımların bulunduğuna dikkat çekti. Çelikkaya, ‘’Yozgat Bozokspor kendisine bir sponsor aramaması gerekir ama maalesef Yozgat’ta bu başlı başına bir sorun. Diğer illere bakıldığında özellikle salon sporlarında ili temsil eden takımların üniversite bünyesinde olduğunu görüyoruz. Yozgat Bozokspor, deplasmanda Konya temsilcisi Selçuklu Belediyesi ile karşılaşacak. Daha sonra evinde Marmara Üniversitesi takımını ağırlayacak. Diğer rakipleri de aynı. Ligğde mücadele veren takımlara bakın; Sakarya Büyükşehir Belediye, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ekibimizin rakipleri, hepsi bir kurumun ve üniversitenin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Yozgat’ta neden olmuyor? Bu sorunun yanıtını bir türlü bulamıyoruz. Bana kalırsa, Bozok Üniversitesi Rektörü sayın hocamız konuya duyarlılık göstermesinin zamanı gelmiştir’’ dedi.



