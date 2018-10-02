Bu sene iddialıyız

Önceki gün Aydın PTTspor ile oynadıkları müsabakanın değerlendirmesini yapan Yozgat Bozokspor’un patronu Cenker Doğan, kendi seyircileri önünde ilk karşılaşmalarını oynadıklarını ve sahadan iyi bir sonuç ile ayrıldıklarını belirtti. Bu sezon iddialı bir takım kurduklarını vurgulayan Doğan, ‘’Bu seneki hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bizim hedefimiz bu ama, önemli olan oyuncularımızın saha içerisinde performanslarının ne olacağı. Uzun yıllardan beri hep hedefli bir takım kurduk, bu sene de hedefimiz var. İyi bir maç oldu bizim açımızdan. Kendi seyircimiz önünde bu sene buluştuk. Sağ olsun bizi destekleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız bu etkinliği Yozgat’ın temeline yayabilmek tüm herkesi bundan sonraki maçlarımıza davet ediyoruz. Bu takım Yozgat’ın takımı, bu takım onların takımı, bize verebilecekleri her türlü desteğe ihtiyacımız var. Onların vereceği destekler ile bir yerlere gelebiliriz. Biz onları canı gönülden buraya bekliyoruz ve taraftarlarımızın da bizi yalnız bırakmayacağını ümit ediyoruz’’ dedi.