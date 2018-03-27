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SİNOP’ta düzenlenen Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Kick-Bokscüler üçüncü turda elenince madalya şanslarını kaybettiler.

BU SEFER OLMADI

SİNOP’ta düzenlenen Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Kick-Bokscüler üçüncü turda elenince madalya şanslarını kaybettiler.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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BU SEFER OLMADI

Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız gözetiminde 50 kiloda Betül Zararsız, 57 kiloda Ubeydullah Yılmaz Sinop’ta düzenlenen Türkiye gençler Kick-Boks şampiyonasına madalya kazanmak için katılmışlardı. İyi mücadele ettikleri müsabakalarda her iki sporcuda ilk iki maçlarını kazandılar. Üçüncü müsabakalarda rakiplerine yenilen Betül ve Ubeydullah madalya şanslarını da kaybettiler. Kick-Boks Antrenörü Mustafa Zararsız, Sinop’ta gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasına Yozgat’ı temsilen iki sporcu ile katıldıklarını söyledi. Müsabakalardan madalya ile dönmek istediklerini ancak bu kez olmadığını dile getiren Zararsız, ‘’Daha önceki katıldığımız turnuvalarda madalya ile dönmeyi başarmıştık. Kızlarda Betül, erkeklerde ise Ubeydullah ile üçüncü tura kadar geldik derece müsabakalarına çıkmadan elendiler. Sağlık olsun, şimdi 25-29 Nisan tarihleri arasında Mağla Fethiye’de düzenlenecek olan küçükler okullar arası Kick-Boks müsabakalarına hazırlanıyoruz. Fethiye’den madalya ile döneceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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