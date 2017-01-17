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Bu sefer olmadı!

17 Ocak 2017 Salı 06:34
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Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan’ın koordinatörlüğünü yaptığı Türkiye A Milli Hentbol takımımız 2020 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri B grubu 4. ve son maçında Estonya'ya 20-18 mağlup olarak, ana grup elemelerine yükselemedi.

Bu sefer olmadı!
THF spor salonunda oynanan mücadelede ilk yarıda Millilerimiz, özellikle kalecimiz Yunus'un başarılı kurtarışlarıyla skor üstünlüğünü elinde tuttu. Maçı 8. dakikasında Estonya hücumunda rakibine yaptığı mücadele sonrasında Milli takımımızda Onur Ersin kırmızı kartla oyun dışında kalırken, devre 10-8 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.
Millerimiz ikinci yarıda son bölümlere kadar skor üstünlüğünü elinde tutarken, maçın bitimine 5 dakika kala Estonya beraberliği yakaladı: 17-17 
Kalan bölümlerde skoru lehine çeviren Estonya maçı 20-18 kazanarak, grubu lider tamamladı ve ana grup elemelerine katılma hakkı elde etti. 
Milli Takımımız 5 puanla ikinci sırada kalarak, elendi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Cenker Doğan, A Milli takımın Estonya karşısında iyi bir mücadele vermesine karşılık rakiplerine şansız bir şekilde yenilerek Ana grup elemelerine katılamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. 

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