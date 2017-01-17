Bu sefer olmadı!

THF spor salonunda oynanan mücadelede ilk yarıda Millilerimiz, özellikle kalecimiz Yunus'un başarılı kurtarışlarıyla skor üstünlüğünü elinde tuttu. Maçı 8. dakikasında Estonya hücumunda rakibine yaptığı mücadele sonrasında Milli takımımızda Onur Ersin kırmızı kartla oyun dışında kalırken, devre 10-8 Türkiye üstünlüğüyle tamamlandı.

Millerimiz ikinci yarıda son bölümlere kadar skor üstünlüğünü elinde tutarken, maçın bitimine 5 dakika kala Estonya beraberliği yakaladı: 17-17

Kalan bölümlerde skoru lehine çeviren Estonya maçı 20-18 kazanarak, grubu lider tamamladı ve ana grup elemelerine katılma hakkı elde etti.

Milli Takımımız 5 puanla ikinci sırada kalarak, elendi.