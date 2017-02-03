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Bu sahayı kim temizleyecek!

03 Şubat 2017 Cuma 05:14
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Boğazlıyan İlçe Stadyumunun kar esareti devam ediyor. İlçede etkili olan kar yağışı sonunda adeta kara teslim olan Boğazlıyan'da ilçe stadyumu sahasındaki karın geçtiğimiz hafta temizlenmemesi sonucunda ertelenen U19 maçı ikinci kez kar nedeniyle ertelendi.

Bu sahayı kim temizleyecek!
Geçtiğimiz pazar günü oynanması gereken U19 ligi mücadelesinde Boğazlıyan Şekerspor-Yozgat SHÇEK maçı ertelenirken Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play Off grubu ilk haftasındaki Sorgun Belediyespor-Yerköy Köselispor maçı ise sahanın temizlenmemesi nedeniyle Sarıkaya ilçesine alınmıştı.
Çarşamba gününe ertelenen U19 Ligi A Grubundaki zirveyi çok yakından ilgilendiren Boğazlıyan Şekerspor-Yozgat SHÇEK maçı sahadaki karın maçın oynanacağı güne kadar temizlememesi sonucu karşılaşma ikinci kez kar engeline takıldı.

"MAĞDUR OLDULAR"
Temizlenmeyen saha krizi nedeniyle Boğazlıyan Gençlik Hizmetler İlçe Spor Müdürlüğü de futbolseverlerce eleştirilerin hedefi haline gelirken, iki kulüpte; "mağdur olan biz olduk" dediler.

U19 Liginde mücadele eden Boğazlıyan Şekerspor ve Yozgat SHÇEKspor kulüpleri yetkilileri sahayı temizlemeyen yetkililere büyük tepki gösterdi.
Boğazlıyan Şekerspor: "Kendi sahamızda temizlenmeyen kar nedeniyle ikinci kez maçımızı oynayamıyoruz, saha yetkilileri maçın Çarşamba gününe alındığını biliyorlar. Pazar gününden itibaren bu saha neden temizlenmedi, kim temizleyecek, kimler sorumlusu? Bu bizim Boğazlıyan Şekerspor camiası olarak ikinci kez kendi sahamızda kar nedeniyle maç oynayamıyoruz. Daha önce de sahadaki karın temizlenmemesi nedeniyle kendi sahamızda oynayacağımız maçı deplasmanda oynamak zorunda kaldık. Buda bizi maddi olarak da etkiledi. Bu genç çocukları Türk futboluna kazandırmak için uğraşıyoruz, biz kulüplere de yazık günah artık" açıklamasında bulundular.

Yozgat SHÇEKspor ise "Maddi durumu kısıtlı olan bir takımız. Bu sahayla ilgilenen yetkililerin birazda bizleri düşünmesi gerekiyor. Biz erteleme yüzünden ikinci kez bu karlı-buzlu yollarda çıkıp geldik hem de maddi anlamda şartlarımızı çok zorlayarak geldik. Üçüncü kez buraya gelmeye ne gücümüz, nede imkanlarımız var. İmkanları kısıtlı olan bir camiayız, artık yetkililerin bu işe kısa sürede çözüm bulmalarını bekliyoruz, maçın oynanacağını bile bile saha neden temizlenmedi" diyerek tepkilerini dile getirdiler. 

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