Bu sahayı kim temizleyecek!

Geçtiğimiz pazar günü oynanması gereken U19 ligi mücadelesinde Boğazlıyan Şekerspor-Yozgat SHÇEK maçı ertelenirken Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play Off grubu ilk haftasındaki Sorgun Belediyespor-Yerköy Köselispor maçı ise sahanın temizlenmemesi nedeniyle Sarıkaya ilçesine alınmıştı.

Çarşamba gününe ertelenen U19 Ligi A Grubundaki zirveyi çok yakından ilgilendiren Boğazlıyan Şekerspor-Yozgat SHÇEK maçı sahadaki karın maçın oynanacağı güne kadar temizlememesi sonucu karşılaşma ikinci kez kar engeline takıldı.



"MAĞDUR OLDULAR"

Temizlenmeyen saha krizi nedeniyle Boğazlıyan Gençlik Hizmetler İlçe Spor Müdürlüğü de futbolseverlerce eleştirilerin hedefi haline gelirken, iki kulüpte; "mağdur olan biz olduk" dediler.





U19 Liginde mücadele eden Boğazlıyan Şekerspor ve Yozgat SHÇEKspor kulüpleri yetkilileri sahayı temizlemeyen yetkililere büyük tepki gösterdi.

Boğazlıyan Şekerspor: "Kendi sahamızda temizlenmeyen kar nedeniyle ikinci kez maçımızı oynayamıyoruz, saha yetkilileri maçın Çarşamba gününe alındığını biliyorlar. Pazar gününden itibaren bu saha neden temizlenmedi, kim temizleyecek, kimler sorumlusu? Bu bizim Boğazlıyan Şekerspor camiası olarak ikinci kez kendi sahamızda kar nedeniyle maç oynayamıyoruz. Daha önce de sahadaki karın temizlenmemesi nedeniyle kendi sahamızda oynayacağımız maçı deplasmanda oynamak zorunda kaldık. Buda bizi maddi olarak da etkiledi. Bu genç çocukları Türk futboluna kazandırmak için uğraşıyoruz, biz kulüplere de yazık günah artık" açıklamasında bulundular.



