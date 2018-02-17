Bu maç kaçmaz

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren Yozgatspor, taraftarının da desteği ile bu müsabakayı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibi ile 1-1 berabere kalan kırmızı siyahlı takım için bu müsabaka çok büyük önem arz ederken, Yozgatspor taraftarlarının da bu müsabakaya büyük destek vermeleri bekleniyor. Yönetim tarafından girişlerin ücretsiz hale getirildiği Talasgücü Belediyepor müsabakasında stat kapılarının ise 12.30’dan itibaren açılacağı bildirildi. 14.00’da başlayacak olan müsabakadan Yozgatspor üç puan ile ayrılması durumunda şampiyonluk iddialarını sürdürürken, lider Nevşehirspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde de büyük moral bulacak.