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BU MAÇ KAÇAR MI?

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarında Yozgatspor’un yarın Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabakaya iki takım taraftarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

BU MAÇ KAÇAR MI?

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup takımlarında Yozgatspor’un yarın Aksaray Belediyespor ile oynayacağı müsabakaya iki takım taraftarının da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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BU MAÇ KAÇAR MI?

Hem Yozgatspor için, hem de Aksaray Belediyespor için çok önemli olan bu müsabakada galip gelen takım şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacak. Bu kadar önemli müsabakaya Yozgatspor taraftarı çok iyi hazırlanırken, Aksaraş’dan da çok sayıda taraftarın takımlarını desteklemek için Yozgat’a geleceği öğrenildi. Yozgatspor taraftarları Aksaray Belediyespor ile oynanan müsabakada takımlarını yalnız bırakmayarak 90 dakika boyunca tezahürat edeceklerini ve 12’inci adam kuvvetini kullanacaklarını söylediler. Uzun zamandır bu müsabakayı beklediklerini dile getiren kırmızı siyahlı taraftarlar, ‘’Yıllardır beklediğimiz şampiyonluk için bu müsabaka çık önemli. Aksaray Belediyespor’u takımımızın yenmesi durumunda şampiyonluk yarışı sürecek bu nedenle takımımızın yanında olacağız ve 90 dakika boyunca desteğimizi sürdüreceğiz’’ dediler. 

Son Güncelleme: 16.03.2018 16:44
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