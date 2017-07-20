Bu ligde misafiriz

Bölgesel Amatör Lig’de yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk parolası ile başlayan Yozgatspor 1959 FK günde çift idmanla çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi ilk kamp dönemini Yozgat’ta geçiren kırmızı siyahlı takım teknik, taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışıyor.

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, hedeflerinin mutlak şampiyonluk olduğunu belirterek, Bölgesel Amatör Lig’de misafir kalacaklarını söyledi. Yozgatspor’un yeni sezonda farklılığını ortaya koyacağını aktaran Fidan, koşan, mücadele eden ve savaşan bir ekiple şampiyonluk mücadelesi vereceklerini kaydetti.

Fidan, 6 iç 15 dış olmak üzere 21 oyuncu ile yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, deneme amaçlı iki oyuncunun da çalışmalarda yer aldığını vurguladı.

Yozgatspor’u başarıya götürecek oyuncu ekibini bir araya getirdiklerinin altını çizen Fidan, “Yeni sezon hazırlıklarımızı günde çift idmanla sürdürüyoruz. Teknik, taktik ve kondisyon yüklemesi yapıyoruz. Yozgat kampında futbolcularımıza fazla yükleme yapmayacağız. Bütün ağırlığımızı Afyon kampında gerçekleştireceğiz. Sezon boyunca oyundan kopmayan ve son dakikaya kadar mücadele eden bir takımla şampiyonluk yarışını sürdüreceğiz. Taraftarlarımız, takımlarına gönül verenler futbolcuları ayakta alkışlayacak” dedi.

Tecrübeli teknik adam yeni sezon için daha yolun başında olduklarına değinerek, aceleci olmadıklarını ve önlerinde zaman bulunduğunu kaydetti. Uyum sorununu kısa sürede aştıklarını ve futbolcuların ortama alıştığını belirten Fidan, “Bizim istediklerimize futbolcularımız aynı anda karşılık veriyoruz. Takım bütünlüğü açısından bu önemli. Sahaya çıktığımızda da takım hüviyetini göstereceğiz. Futbolcularımız birbirinin açığını kapatmak için mücadele edecek. Herkes, arkadaşı için de gayret gösterecek” diye konuştu.

Fidan, Yozgat kampı sonunda bir hazırlık maçı yapmayı planladıklarına değinerek, hazırlık maçının ardından futbolculara iki gün vereceklerini ve Afyon kampına başlayacaklarını sözlerine ekledi.