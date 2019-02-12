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OKUL Sporları kapsamında düzenlenen bayanlar futbol turnuvasında şampiyonluk turu atarak grup müsabakalarına gitmeye hak kazanan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı grup müsabakalarında şampiyon olarak yarı finallere yükselmişti, yarı final müsabakalarında güçlü takımlar ile eşleşen Yozgat ekibi bu kez istediğini başaramadı.

Bu kez olmadı

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen bayanlar futbol turnuvasında şampiyonluk turu atarak grup müsabakalarına gitmeye hak kazanan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı grup müsabakalarında şampiyon olarak yarı finallere yükselmişti, yarı final müsabakalarında güçlü takımlar ile eşleşen Yozgat ekibi bu kez istediğini başaramadı.

12 Şubat 2019 Salı 07:00
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Bu kez olmadı

Kastamonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında İstanbul, Ankara ve Giresun ekiplerinin bulunduğu grupta mücadele eden Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele etmesine karşılık istediği sonuçları alamayınca turnuvaya yarı finallerde veda etti.
İLKİ BAŞARDILAR
Bugüne kadar bayanlar futbolda gruplardan çıkarak yarı finallere katılmaya hak kazanan hiçbir takım bulunmazken, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı Yozgat’a bir ilki yaşatmış oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bayan futbol takımlarını grup müsabakalarına gitmelerine karşılık gruplardan çıkamayarak eleniyorlardı. Bir ilke imza Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı yarı finallere kadar yükselmeyi başardı ancak hem tecrübesizliklerinin hem de şansızlıklarının kurbanı oldular ve yarı finallerde turnuvaya veda ettiler. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımının şimdiki hedefi ise önümüzdeki yıl yine şampiyon olup Türkiye Şampiyonası finallerine çıkmak. 

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