Bu kez olmadı

Kastamonu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarı final müsabakalarında İstanbul, Ankara ve Giresun ekiplerinin bulunduğu grupta mücadele eden Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı güçlü rakipleri karşısında iyi mücadele etmesine karşılık istediği sonuçları alamayınca turnuvaya yarı finallerde veda etti.

İLKİ BAŞARDILAR

Bugüne kadar bayanlar futbolda gruplardan çıkarak yarı finallere katılmaya hak kazanan hiçbir takım bulunmazken, Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı Yozgat’a bir ilki yaşatmış oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bayan futbol takımlarını grup müsabakalarına gitmelerine karşılık gruplardan çıkamayarak eleniyorlardı. Bir ilke imza Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı yarı finallere kadar yükselmeyi başardı ancak hem tecrübesizliklerinin hem de şansızlıklarının kurbanı oldular ve yarı finallerde turnuvaya veda ettiler. Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımının şimdiki hedefi ise önümüzdeki yıl yine şampiyon olup Türkiye Şampiyonası finallerine çıkmak.