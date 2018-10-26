Bu kez olmadı

Geçtiğimiz dünya şampiyonasında Paris’te dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar, dünya şampiyonluğuna bir yenisini eklemek için çıktığı minderde final müsabakasında Amerikalı rakibine yenilerek dünya ikinciliği ile yetindi. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen dünya güreş şampiyonasında 76 kiloda geçen yıl Paris’te dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Yasemin Adar finalde karşılaştığı Amerikalı dünya ve olimpiyat şampiyonu Adeline Maria Gray’a mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

