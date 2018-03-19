Bu kez olmadı

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TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Samsun temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler takımına deplasmanda 63-50 yenildi.

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TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Samsun temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler takımına deplasmanda 63-50 yenildi.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşılaşan Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı çok iyi mücadele ettiği müsabakadan 63-50 mağlup ayrıldı.
Güçlü rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar başa baş bir mücadele ortaya koyan Yozgat temsilcisi son periyotta hücumda etkili olmayınca maçı da kaybetmek zorunda kaldı.

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