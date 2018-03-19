Bu kez olmadı

Deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşılaşan Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı çok iyi mücadele ettiği müsabakadan 63-50 mağlup ayrıldı.

Güçlü rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar başa baş bir mücadele ortaya koyan Yozgat temsilcisi son periyotta hücumda etkili olmayınca maçı da kaybetmek zorunda kaldı.