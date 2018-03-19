Bu kez olmadı

Deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşılaşan Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı çok iyi mücadele ettiği müsabakadan 63-50 mağlup ayrıldı.
Güçlü rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar başa baş bir mücadele ortaya koyan Yozgat temsilcisi son periyotta hücumda etkili olmayınca maçı da kaybetmek zorunda kaldı.
Deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Çarşamba Bedensel Engelliler takımı ile karşılaşan Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı çok iyi mücadele ettiği müsabakadan 63-50 mağlup ayrıldı.
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