Bu kez olmadı

Mudanya Spor Salon’unda oynanan müsabakada güçlü rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koymaya çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı sakat oyuncularının fazla olmasından dolayı güçlü rakibine direnemedi. Sahaya minik oyuncularını süren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ev sahibi ekip Mudanya Belediyespor karşında istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamadı. Güçlü rakibi hem tecrübesini hem de geniş oyuncu kadrosunu kullanarak oyunun üstünlüğünü eline aldı. Müsabakanın ilk yarısını 18-9 önde tamamlayan ev sahibi Mudanya Belediyespor ikinci yarı da farkı giderek açtı ve müsabakayı 41-22 kazandı. Ev sahibi Mudanya Belediyespor’da Melike Kasapoğlu 13 gol kaydederek takımının galibiyetinde önemli bir rol oynarken Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise kaptan Hilal Doğan 12 gol atmasına karşılık takımının mağlubiyetini engelleyemedi. Müsabakada sakat sakat mücadele eden Buse Baran 5, Zeynep Yüksektepe ise 2 gol kaydederken takımın en genç oyuncuları Zehra Karadavut 2, Elif Sude Uyar ise 1 gol attı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü Bolu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün Celal Atik Spor Salon’unda Antrenör Enis Atmaca gözetiminde başlayacak.