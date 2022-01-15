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BU HAFTA iKi MÜSABAKA VAR

Yozgat’ı Liglerde temsil eden takımlarımızdan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor ile Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu hafta sonu puan mücadelesi verecekler.

15 Ocak 2022 Cumartesi 00:27
BU HAFTA iKi MÜSABAKA VAR

 Hentbol Erkekler İkinci Ligi D Gurubunda zirvede yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, bu gün deplasmanda Kadirli Savrunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı üç müsabakanın da tamamını kazanarak zirvede yer alan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, deplasmanda Kadirli Savrunspor’u mağlup ederek hem zirvedeki yerini korumak, hem de namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. En yakın takipçisi Mersin İdmanyurdu ile oynadığı müsabakayı farklı şekilde kazandıktan sonra geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor, bir haftalık dinlenmenin avantajını ligde 1 puana sahip olan Kadirli Savrunspor’u yenerek kullanmak istiyor. Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ise yarın Beyaz Mersin takımı ile Sorgun Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasına galibiyet ile başlayan Beyaz Mersin’i yenmek isteyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor. Geçtiğimiz hafta takımda Covit19 virüsüne yakalanan sporcuların olması nedeniyle karantinada geçiren Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hafta içi yapılan test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından Beyaz Mersin takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlamıştı. Güçlü rakibi ile oynayacağı müsabakayı kazanmak isteyen Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü taraftarlarının da desteğini arkasına alarak sahadan en iyi şekilde mücadele edip puanların sahibi olmak istiyor. Öte yandan Sorgun Belediyespor ile Bingöl Solhanspor ile yarın Bingöl’de oynanması gereken müsabaka ertelendi. Bingöl Solhanspor takımına yapılan Cotvi19 testi pozitif çıkınca müsabaka ertelendi. 

Son Güncelleme: 14.01.2022 18:11
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