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Bu gurur yeter bize!

BURSA’da gerçekleştirilen Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasında Yozgatlı sporcular damga vurdu.

Bu gurur yeter bize!

BURSA’da gerçekleştirilen Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasında Yozgatlı sporcular damga vurdu.

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Bu gurur yeter bize!

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yozgat Güreş Eğitim Merkezinden mezun olup ASKİ Spor Kulübünde kariyerlerine devam eden Beytullah Kayışdağ ve Sedat Öztoprak müsabakaların ilk gününden itibaren rakiplerini zorlayarak final maçı yapmaya hak kazandılar. Final müsabakalarının sonunda 87 kiloda Sedat Öztoprak Türkiye İkincisi olurken Beytullah Kayışdağ  ise 97 Kiloda Türkiye Şampiyonu oldu. 

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