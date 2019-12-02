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BU GENÇLER HARiKA

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Sorgun Gençlikspor, altyapıdan yetiştirdiği sporcularından oluşan kadrosu ile harikalar yaratıyor.

BU GENÇLER HARiKA

YOZGAT Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme B Grubunda mücadele veren Sorgun Gençlikspor, altyapıdan yetiştirdiği sporcularından oluşan kadrosu ile harikalar yaratıyor.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
BU GENÇLER HARiKA

Yaşları henüz 15-16 olan genç yetenekler ligde oynadıkları 8 karşılaşmadan ikisini kazandı, iki maçta da berabere kalarak 8 puan topladı. Son maçında deplasmanda Şefaatlispor ile 1-1 berabere kalan Sorgun Gençlikspor’un Antrenörü Memiş Keskin, ‘’Yozgat Birinci Amatör Ligi’nde Şefaatli deplasmanında 90 dakika boyunca üstün bir futbol oynayan, 90. dakikaya 1-0 önde giren, yüreklerini ortaya koyan 15-16 yaşındaki Aslanlarımın ayaklarına sağlık. Daha iyi olacağımızı söylemiştik. Lig başladığında bu takım çok genç küme düşer sözlerine aldırış etmeden, gençlerimizle devam ettiğimiz yolumuzda Gençlik Spor Takımı olarak daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Bu gençler geleceğimiz olacaklardır’’ dedi. 

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BU GENÇLER HARiKA
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