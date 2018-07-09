BOZOK’UN HEDEFi BELLi

Hentbol Erkekler Birinci Ligindeki mücadele verecek olan Yozgat Bozokspor’un Kulüp Başkanı Cenker Doğan, yeni sezon hedeflerini Süper Lig olarak belirlediklerini, geleceğe dönük istikrarlı bir çıkış planlaması yaptıklarını söyledi. Yozgat’ta spor severlere hentbolu benimsetmek istediklerine dikkat çeken Doğan, öncelikle alt yapının sağlam olması gerektiğini kaydetti. Hentbola bekledikleri ilginin olmadığını aktaran Doğan, “Kulüp olarak yeni sezon öncesinde adımlar atacağız. Takımımızı şehir ile bütünleştirip. Sağlam gelecek hazırlayacağız” dedi.

Yozgat’ın bir dönem hentbolda söz sahibi bir şehir olduğunu hatırlatan Doğan, kulüp olarak bu yönde çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Ailelerin çocuklarını hentbola yönlendirmesini isteyen Doğan, “Hentbolun gelişmesi ve sağlam temellerin oluşturulması için alt yapı önem arz ediyor. Bunun için de ailelerin çocuklarını hentbole yönlendirmelerini istiyoruz. Biz kulüp olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.