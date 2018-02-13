Bozok’un gündemi transfer

Hentbolda yurt işi transfer sezonunun bitmesinin ardından yurt dışında yabancı oyuncular ile görüşmelere başlayan kırmızı siyahlı ekip kaleci Andrey Dendeberya ve sol oyun kurucu Vladimir Maslak ile görüşmelere başladı.

Prensip anlaşmasına varılan iki oyuncu ile arada bazı pürüzlerin kaldığı bu pürüzlerin giderilmesi halinde önümüzdeki günlerde bu iki oyuncunun Yozgat’a davet edilerek resmi sözleşmeye imza attırılacağı bildirildi.

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, yurt içi transfer döneminin tamamlanmasının ardından yurt dışı transferine yöneldiklerini söyledi.

İki yabancı oyuncu ile yaklaşık bir haftadır temas halinde olduklarını hatırlatan Doğan, ‘’Andrey Dendeberya ve Vladimir Maslak isimli iki oyuncu ile görüştük. Prensip anlaşmasına vardık. Bizim şartlarımızı kendilerine ilettik ve bir çoğunda da mutabakata vardık. Eğer aradaki ufak tefek pürüzler halledilir ise önümüzdeki günlerde Yozgat’a davet etmeyi düşünüyoruz. Takımımızın ciddi anlamda transfere ihtiyacı solduğunu biliyoruz bunun için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.