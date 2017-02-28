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Bozok'tan taraftar rekoru

28 Şubat 2017 Salı 05:00
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Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde ilk kez mücadele veren temsilcimiz Yozgat Bozokspor, dikkat çeken takımlar arasında yer almayı başardı. Kısıtlı bütçe ile sezona giren kırmızı siyahlı temsilcimiz lige renk katarken, kendi sahasında oynadığı Beşiktaş Mogaz maçında da taraftar rekoruna imza attı.

Bozok'tan taraftar rekoru
GÖZTEPE’Yİ GEÇTİK
Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerin başında gelen Göztepe, bugün kadar taraftar rekorunu elinde bulunduruyordu. İzmir’in güçlü temsilcisi kendi sahasında oynadığı Beşiktaş Mogaz maçında yaklaşık bin taraftarının desteğini almıştı. Atmosferi yüksek maçta çıkan olaylar ön plana çıkarken, Beşiktaş Mogaz rakibini yenmeyi başarmıştı.

YOZGAT TARİHİ SINAV VERDİ
Yozgat, 15 yıl aradan sonra büyük bir kulübü misafir etmenin heyecanını yaşadı. Hentbolda lig şampiyonluklarına uzun yıllar ambargo koyan Beşiktaş Mogaz’ı konuk eden Yozgat, tarihi bir sınav verdi. Bölgesel Amatör Lig’de Yozgatspor 1959 FK ile Atındağ Belediyespor arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle oldukça hassas bir süreç geçiren Yozgat, Beşiktaş Mogaz müsabakasında adeta ders verdi. Yozgat Bozokspor’a destek vermek amacıyla yaklaşık 2 bin taraftar tribünü doldururken,  yaklaşık 200 kişilik siyah beyazlı taraftarlarda Beşiktaş’ı yalnız bırakmadı.
Yozgat Belediyesi Kent Orkestrasında ki bazı görevlilerde tribünlerde yer alarak karnaval havası oluşturdu. Bando ekibi, taraftarları hareketlendirirken tribünlerin tamamı da eşlik etti.

YOZGAT’IN TANITIMINA KATKI
Yozgat Bozokspor, Hentbol Süper Ligi’nde mücadele verirken, kentin tanıtımına önemli rol oynuyor. Yozgat’ın tanıtımında dikkat çeken temsilcimiz,  deplasmanlarda da reklam konusunda etkili oluyor.
Kırmızı siyahlı temsilcimizin içerde ve dışarda oynadığı müsabakalar yakından takip ediliyor. Temsilcimizin kısıtlı bütçe ve dar kadro ile sergilediği mücadele de takdir topluyor.
 
SEMPATİ TOPLADIK
Hentbol Süper Ligi’nde Yozgat’ en iyi şekilde temsil eden kırmızı siyahlı  takımımız yurt dışından da yakından takip ediliyor. Temsilcimizin Beşiktaş Mogaz ile oynadığı lig mücadelesi Sırbistan, Makedonya ve Hırvatistan’da geniş yer buldu. Takımımızda forma giyen yabancı oyuncuların mücadelesine yer verilirken, taraftarların şovları da anlatıldı. Yozgat’ın spor şehri olduğuna vurgu yapılan haberlerde, takım ile taraftar bütünleşmesine dikkat çekildi.
Öte yandan Sırbistan ve Makedonya’dan bazı gazete ve kanalların Yozgat’a gelerek çekim yapacakları öğrenildi.

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