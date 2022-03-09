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Bozok’tan mutlusu yok

Hentbol Erkekler Birinci Ligi D Grubunda mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı deplasmanda Mersin İdmanyurdu takımını mağlup etmenin mutluluğunu yaşıyor.

09 Mart 2022 Çarşamba 00:41
Bozok’tan mutlusu yok

D grubunda namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı grup liderliğini müsabakaların bitimine bir hafta kala garantiledi. Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse’nin de Mersin deplasmanında takımını yalnız bırakmadığı müsabakada rakibi karşısında üstün bir oyun orkaya koyan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Mersin temsilcisini 25-22 mağlup ederek Yozgat’a döndü. Ligde oynadığı 6 müsabakanın tamamını kazanan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı gruptan lider olan 1’inci Lige yükselme Play-Off müsabakalarına katılmayı garantiledi. Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse, Erkekler Hentbol 2’inci Lig’inde mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımının Mersin İdman Yurdu deplasmanında yalnız bırakmadıklarını söyledi. Müsabakayı 25-22 kazanarak 6 maçta 6 galibiyet alan takımını tebrik eden Köse, ‘’Tüm branşlarda olduğu gibi hentbolda da tek hedefimiz kulübümüzü bir üst lige taşımaktır. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.
Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor takımı Antrenörü Ozan Salep ise en yakın takipçileri Mersin İdmanyurdu takımı ile deplasmanda oynadıkları müsabakayı 25-22 kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Aldıkları galibiyeti kendilerini hem içerde hem de deplasmanda yalnız bırakmayan galibiyet sevinçlerini paylaşan Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı Celal Köse’ye hediye ettiklerini dile getiren Salep, yolun sonunun şampiyonluk olduğunu sözlerine ekledi. 
 

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