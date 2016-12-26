Bozok’tan kötü kapanış: 33-20

ANTRENÖR: Rıfat Şahin, Adem Kızılay

7 METRE ATIŞLARI: İvan Dumencıc 2 gol, Ömer 2 gol 1 kaçırdı, Javan Talevski 1 Kaçırdı, Ozan Erdoğan 1 kaçırdı

SARI KARTLAR: Okan-Recep-Dukıc

İLK YARI: 16-8

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Lig’inin ilk yarısının son hafta müsabakasında temsilcimiz Yozgat Bozokspor deplasmanda karşılaştığı Beykoz Belediyespor’a 33-20 yenilerek ligin ilk devresini kötü kapattı.

Müsabaka karşılıklı ataklar ile denk kuvvetlerin mücadelesi şeklinde başladı. 10. Dakika 4-4 beraberlikle geçildikten sonra Beykoz Belediyespor takımı maç sonuna kadar üstün götüreceği dakikalara başladı. 15.Dakika 7-4, 20.Dakika 11-6 ve devre de 18-8 ev sahibi takımın sayı avantajı ile tamamlandı.

İkinci yarıda da ilk 10.dakika sonunda Beykoz Belediyespor Takımı 22-13 ile 9 sayılık bir fark yakaladı.

İlerleyen dakikalarda konuk takımın direnci kırılırken tecrübeli ismi Ömer ile ayakta durma gayreti vardı. Bu arada Beykoz Belediyspor Kalecisi Burak'ın rakip ataklara set çeken müthiş performansı da ilk yarının ardından bu devrede de devam etti.45.Dakikaya gelindiğinde fark 26-15 ile 11 sayıya çıktı. Bu andan sonra Beykoz Belediyespor kenar yönetimi tüm oyuncularına salona sürdü. 50.Dakika 29-16 ile geçildikten sonra son düdüğün ardından maçın skoru 33-20 ile Beykoz Belediyespor’un galibiyeti ile sona erdi.

Bu müsabakada en skorer isim attığı 8 gol ile Beykoz Belediyespor takımının bu seneki en başarılı isimlerinin başında gelen Ivan Dumencıc idi. Bu ismi Yozgat Bozokspor'un tecrübeli ismi Ömer attığı 7 gol ile takip etti.