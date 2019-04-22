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Bozok’ta transfer çalışmaları

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lige çıkma başarısını gösteren Yozgat Bozokspor yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Bozok’ta transfer çalışmaları

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp Süper Lige çıkma başarısını gösteren Yozgat Bozokspor yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Bozok’ta transfer çalışmaları

Kulüp yönetimi Süper Lig’de başarılı olacak bir takım kurmak amacıyla kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına ara vermeden başlayan Yozgat Bozokspor yönetimi, eksik görülen mevkilere gerekli transferleri yapıp lige tam manasıyla hazır olmak istiyor. Yurt içinde ve yurt dışında bir çok oyuncu ile temas halinde olan kırmızı siyahlı yönetim, ön görüşme yapıp prensip anlaşmasına vardığı oyuncuları Yozgat’a davet edep anlaşma zemini arayacak. Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, mevcut kadrosunun büyük çoğunluğunu koruyup birkaç nokta transfer ile Süper Lig’de başarı sağlamak amacında. 

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