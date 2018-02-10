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Bozok’ta transfer çalışmaları

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bozok’ta transfer çalışmaları

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

10 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Bozok’ta transfer çalışmaları

Kırmızı siyahlı ekibin Kulüp Başkanı Cenker Doğan, yurt içi transferinde birkaç oyuncu ile görüştüklerini ancak bazı nedenlerden dolayı transferlerini gerçekleştiremediklerini hatırlattı.
Yurt içi transfer döneminin geçtiğimiz hafta içerisinde bittiğini vurgulayan Doğan, ‘’Şuanda yurt dışı transfer dönemi açık. Biri kaleci diğeri sol oyun kurucu iki yetenekli oyuncu ile görüşmeye başladık. En kısa zamanda bu görüşmeleri tamamlayarak bu iki yabancı oyuncuyu renklerimize bağlamayı planlıyoruz’’ dedi.

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