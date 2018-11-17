Bozok’ta tek düşünce galibiyet

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligdeki en zor müsabakalarından birine çıkacaklarını söyledi. Çelik, kendileri ile aynı puana sahip olan Şırnak ekibini Yozgat’ta yenerek hem şampiyonluk yolundaki en büyük engellerinden bir tanesini aşmak istediklerini hem de liderlik koltuğunu devralmak istediklerini vurguladı. İki takım açısından da çok zor bir müsabaka olacağını dile getiren Çelik, ‘’Bu sezon çok iyi bir hava yakaladık ve çok güçlü rakipleri yenerek namağlup zirvenin ortağı durumdayız. Şimdi lider Şırnak temsilcisini yenip yenilmezlik unvanımızı devam ettirirken, altın değerindeki puanları da hanemize yazdırmayı amaçlıyoruz. Bu müsabakaya çok iyi hazırlandık ve oyuncularım moral ve motivasyon açısından da çok iyi durumdalar. Taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak lideri Yozgat’tan eli boş evine göndermeyi amaçlıyoruz’’ dedi.

BOZOK’TAN DAVET

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, yarın konuk edeceği lider Şırnak GHSİMspor müsabakasına Yozgat halkını davet etti. Ligdeki en zor müsabakalarından bir tanesine çıkacak olan kırmızı siyahlı ekip, taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibini yenmek istiyor. Şampiyonluk yolundaki bu önemli müsabakada taraftarını salona davet eden Yozgat Bozokspor yönetimi zorlu müsabakada taraftar desteğini arkasına alma amacında. Şehrin bazı bölgelerine asılan davetiyeler ile Yozgat halkı, Şırnak GHSİMspor ile yarın Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 13.00’da oynanacak olan müsabakaya davet ediliyor.