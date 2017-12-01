-Bozok’ta son hazırlık

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, yarın konuk edecekleri Tokat Gençlikspor’u mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşma yarın Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 14.00’de başlayacak. Malatya Bölgesinden Arif İlkim ve Cemal Eğinç’in yöneteceği maçta Kırşehir bölgesinden Özgür Sağkal gözlemci olarak görev yapacak. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, Köyceğiz karşısında aldıkları galibiyetin anlam kazanması için iç sahadaki maçı da kazanmaları gerektiğini söyledi. Doğan, “Ligde üst sıraları hedefleyen bir takımız. Kısıtlı kadro ve dar bütçe ile mücadelemiz devam ediyor. Zaman zaman kısıtlı kadronun getirdiği sorunlar nedeniyle maç içerisinde rotasyon yapamıyoruz. Ligde aldığımız sonuçlar yine de bizleri mutlu ediyor. Yarın kendi sahamızda oynayacağımız Tokat Gençlik maçında da hedefimiz galibiyet. Oyuncularımıza güvenimiz tam” dedi.

Doğan, Tokat Gençlik maçında taraftar desteğini görmek istediklerini kaydetti.