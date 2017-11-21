-Bozok’ta kan kaybı

Ligin 8’inci haftasını Sakarya Büyükşehir bay geçti. Marmara Üniversitesi evinde Ahi Evran’a 33- 25, Selçuklu Belediyespor, İstanbul Üniversitesi’ne 33-32, Ankara Hentbol İhtisas, Karşıyaka Belediyesi’ne 30-22 yenildi.
Lider Batman Belediyesi, Gümüşhane Belediyespor’u 29-27 yendi.
Yozgat Bozokspor, konuk ettiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 28-20 yenildi.
Tokat Gençlik, Köyceğiz Belediyespor ile 33-33 berabere kaldı.
Ligin 8’inci haftasını Sakarya Büyükşehir bay geçti. Marmara Üniversitesi evinde Ahi Evran’a 33- 25, Selçuklu Belediyespor, İstanbul Üniversitesi’ne 33-32, Ankara Hentbol İhtisas, Karşıyaka Belediyesi’ne 30-22 yenildi.
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