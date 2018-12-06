Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92827
ALTIN
212.626
DOLAR
5.3374
STERLİN
6.8299
EURO
6.0706

Bozok’ta İstanbul alarmı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, kendisi gibi zirveyi zorlayan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozok’ta İstanbul alarmı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, kendisi gibi zirveyi zorlayan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
57 Okunma
Bozok’ta İstanbul alarmı

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’nün müsabakaya çıkmaması nedeniyle haftayı maç yapmadan geçiren kırmızı siyahlı ekip, ligde dördüncü sırada bulunan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’ne konuk olacak. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik yönetiminde, kondisyon, teknik ve taktik çalışması üzerinde duran kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle döneceklerini söyledi. Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’nün durumunun federasyon yönetiminde değerlendirileceğini aktaran Doğan, karşılaşmayı 10-0 hükmen kazandıklarını ve rakibin 2 puanının silindiğini kaydetti. Doğan, ligde zor haftalara girildiğine değinerek, “Ligde Şırnak ile birlikte bizim puanımız aynı. Üç takım 14’er puanla takip ediyor. Her maç önemli hale geldi. Biz de İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek yerimizi korumak istiyoruz” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Merkez şampiyon
Merkez şampiyon
Sorgun'da Şahin dönemi
Sorgun'da Şahin dönemi
Şansımız devam ediyor
Şansımız devam ediyor
YOZGAT SUNGURLU'YU EZBERLiYOR
YOZGAT SUNGURLU'YU EZBERLiYOR
Basketçilerden Çakır’a ziyaret
Basketçilerden Çakır’a ziyaret
Kızlar Turhal’a bileniyor
Kızlar Turhal’a bileniyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim