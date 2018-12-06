Bozok’ta İstanbul alarmı

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’nün müsabakaya çıkmaması nedeniyle haftayı maç yapmadan geçiren kırmızı siyahlı ekip, ligde dördüncü sırada bulunan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği’ne konuk olacak. Antrenör Hacı Hüseyin Çelik yönetiminde, kondisyon, teknik ve taktik çalışması üzerinde duran kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini yenerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle döneceklerini söyledi. Marmara Üniversitesi Spor Kulübü’nün durumunun federasyon yönetiminde değerlendirileceğini aktaran Doğan, karşılaşmayı 10-0 hükmen kazandıklarını ve rakibin 2 puanının silindiğini kaydetti. Doğan, ligde zor haftalara girildiğine değinerek, “Ligde Şırnak ile birlikte bizim puanımız aynı. Üç takım 14’er puanla takip ediyor. Her maç önemli hale geldi. Biz de İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek yerimizi korumak istiyoruz” dedi.