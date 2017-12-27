Bozok’ta Ankara hazırlıkları

Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salon’unda çalışmalarına başlayan kırmızı siyahlı ekip ligin son haftasında Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakayı kazanarak devre arasına mutlu girmeyi hedefliyor.

Antrenör Hasan Hüseyin Çelik, hafta sonu Ankara Hentbol İhtisas takımı ile oynayacakları müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak devre arasına moralli girmenin hesaplarını yaptıklarının altını çizen Çelik, ‘’Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Oyuncularımız moral ve motivasyon açısından bu müsabakaya hazırlar. Ligin son haftasında elimizden gelenin en iyisini yaparak bu müsabakayı kazanacağımıza inanıyorum’’ dedi.