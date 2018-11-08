Bozok’ta Amasya hazırlığı

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Ankara Hentbol İhtisas takımı ile çok zor müsabakaya çıktıklarını ve güçlü rakiplerini Yozgat’ta eli boş gönderdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ligde namağlup zirvenin ortağı olduklarını vurgulayan Çelik, ‘’İyi bir ekibimiz var ve bu hafta bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesini yenmeyi başardık. Ben oyuncularımı gösterdikleri büyük performanstan dolayı kutluyorum. Şimdi önümüzde zor bir Amasya deplasmanı var. Bu müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek zirveye ortaklığımızı devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.