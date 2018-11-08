Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95493
ALTIN
211.582
DOLAR
5.3740
STERLİN
7.0609
EURO
6.1579

Bozok’ta Amasya hazırlığı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bozok’ta Amasya hazırlığı

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde şampiyonluk mücadelesi veren Yozgat Bozokspor, Amasya Suluovaspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:05
18 Okunma
Bozok’ta Amasya hazırlığı

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Ankara Hentbol İhtisas takımı ile çok zor müsabakaya çıktıklarını ve güçlü rakiplerini Yozgat’ta eli boş gönderdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Ligde namağlup zirvenin ortağı olduklarını vurgulayan Çelik, ‘’İyi bir ekibimiz var ve bu hafta bizim gibi şampiyonluk mücadelesi veren ligin en güçlü ekiplerinden bir tanesini yenmeyi başardık. Ben oyuncularımı gösterdikleri büyük performanstan dolayı kutluyorum. Şimdi önümüzde zor bir Amasya deplasmanı var. Bu müsabakanın hazırlıklarına başladık. Güçlü rakibimizi deplasmanda yenerek zirveye ortaklığımızı devam ettirmek istiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bozok’ta Amasya Hazırlığı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
REHAVETE YER YOK!
REHAVETE YER YOK!
Safranbolu’dan teşekkür
Safranbolu’dan teşekkür
Sorgun moralsiz
Sorgun moralsiz
Sakine ve Seray karmada yeraldı
Sakine ve Seray karmada yeraldı
Salonda bantlı çözüm
Salonda bantlı çözüm
LiG YENi BAŞLIYOR!
LiG YENi BAŞLIYOR!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim