Bozok’ta 7 imza

Ligin ilk haftasında deplasmanda Konya Selçukluspor ile karşılaşan ve genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Yozgat Bozokspor, özellikle alt yapıdan imza attırdığı dört oyuncuyu Selçuklu maçında oynattı. Altyapıdan Onur Arslan, Alperen Civelek, İhsan Korkmazyiğit ve Nuri Şahin ile anlaşan dış transfserde ise Muhammed Emre Bilgin, Zeyd Yamaner ve Kerim Güzel’i renklerine bağlayan kırmızı siyahlı ekibin genç oyuncuları Konya Selçukluspor karşısında gösterdikleri performans ile de tam not aldı. Yozgat Bozokspor antrenörü hacı Hüseyin Çelik, genç ağırlık bir kadroyla çıktıkları Konya Selçukluspor maçında iyi mücadele ettiklerini ancak tecrübesizlikleri nedeniyle yenildiklerini söyledi. Müsabakada bir ara güçlü rakiplerinin önüne geçtiklerini hatırlatan Çelik, ‘’Altyapıdan anlaştığımız oyuncularımızı direk olarak Konya maçında sahaya sürdür. İyi bir mücadele gösterdiler. Hatta bir ara güçlü rakibimiz karşısında öne bile geçtik ancak genç ve tecrübesizliğimiz kurbanı olduk ama bu takım tecrübeli oyuncular ile takviyelendiği taktirde çok daha iyi noktalara gelecektir’’ dedi.

