Bozokspurlu oyuncuların turnuva heyecanı

Yozgat Belediyesi Bozokspor ile birlikte Diyarbakır, Mardin, Çorum, İskenderun, Kayseri, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep ve Sivas ekiplerinin U12 takımlarının yer aldığı turnuvada Yozgat Belediyesi Bozokspor gösterdiği performans ile göz doldurdu. Güçlü takımlar ile mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak turnuvayı tamamladı. Sivasspor Scout ekiplerinin yakından takip ettiği turnuvada Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan 2011 doğumlu Yiğit Gevrek ve 2010 doğumlu Utku Ömürlü Scout ekibinin radarına takıldı. Gelecek vadeden çocukların isimlerini alıp takip edecek olan Sivasspor Scout ekibi Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan ise Utku Ömürlü ile Yiğit Gevrek’i listelerine dahil etti.