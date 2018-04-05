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Bozokspor’un rakibi Konya

KAYSERİ’de bu gün başlayacak olan U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Yemenoğlu Bozokspor ilk müsabakasında Konya Selçukluspor ile karşı karşıya gelecek.

Bozokspor’un rakibi Konya

KAYSERİ’de bu gün başlayacak olan U16 Türkiye Şampiyonası birinci kademe müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Yemenoğlu Bozokspor ilk müsabakasında Konya Selçukluspor ile karşı karşıya gelecek.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Bozokspor’un rakibi Konya

Güçlü rakiplerini yenerek grup müsabakalarına mutlu başlamak isteriklerini söyleyen Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, ‘’Bu gün saat 13.00’da Erkilet yeni stadında Konya Selçukluspor ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz güçlü bir ekip ama biz de onları yenebilecek güce sahibiz. Bu turnuva için çok iyi hazırlandık ve bu gün sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız. Grupları lider olarak bitirmemiz durumunda bir üst tura yükseleceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve üst tura çıkacağımıza da inanıyorum’’ dedi.

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