Bozokspor’un rakibi Konya

Güçlü rakiplerini yenerek grup müsabakalarına mutlu başlamak isteriklerini söyleyen Yemenoğlu Bozokspor Antrenörü Özkan Bayram, ‘’Bu gün saat 13.00’da Erkilet yeni stadında Konya Selçukluspor ile karşı karşıya geleceğiz. Rakibimiz güçlü bir ekip ama biz de onları yenebilecek güce sahibiz. Bu turnuva için çok iyi hazırlandık ve bu gün sahadan üç puan ile ayrılan taraf biz olacağız. Grupları lider olarak bitirmemiz durumunda bir üst tura yükseleceğiz. Ben takımıma güveniyorum ve üst tura çıkacağımıza da inanıyorum’’ dedi.