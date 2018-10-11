Bozokspor’un kalesi emin ellerde

Ligin ilk üç haftasında alınan galibiyetlerde önemli rol oynayan iki kaleci Erkan Akdağ ile Memiş Mert Öztürk bu sezon Yozgat Bozokspor’un kalesinin emin ellerde olduğunu gösterdiler. Yıllardır kaleci sorunu yaşayan ve geç tiğimiz sezonlarda bir çok müsabakayı kaleci hataları nedeniyle kaybeden Yozgat Bozokspor kaleci sorununu bu sezon çözdü. Kırmızı siyahlı ekibin başarılı kalecileri Erkan Akdağ ve Memiş Mert Öztürk, artık Yozgat Bozokspor kalesinin emin ellerde olduğunu söylediler. Bu sezon çok güçlü bir ekip oluşturduklarını dile getiren başarılı kaleciler, ‘’Ligde ilk üç haftada 6 puan toplayarak puan durumunda ikinci sıraya yükseldik. Çok iyi bir ekibimiz var ve şampiyonluğu hedefliyoruz. Bizler kaleciler olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız’’ dediler.