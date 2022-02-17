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Bozoksporlu güreşçiden gümüş madalya

Karaman’da düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarına Yozgat’ı temsilen katılan Yozgat Belediyesi Bozokspor sporcusu Recep Şahin, turnuvada gümüş madalya kazanmayı başardı.

17 Şubat 2022 Perşembe 00:37
Bozoksporlu güreşçiden gümüş madalya

 Karaman’da gerçekleşen Gençler Türkiye Güreş Grup Şampiyonasında Yozgat Belediyesi Bozok Spor Kulübü Sporcularından 66 kiloda Recep Şahin kendi sıkletinde ikinci olarak Gümüş madalya aldı. Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş takımı Antrenörü Ahmet Özdemir, Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulübü Güreş takımı olarak bünyelerinde bir çok genç ve yetenekli sporcuya sahip olduklarını söyledi. Yozgat’ın gururu olacak olan güreşçileri yetiştirdiklerini ve müsabakalara katıldıklarını dile getiren Özdemir, ‘’Kulübümüz bünyesinde bulunan sporcularımız ile katıldığımız turnuvalarda Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Katıldığımız turnuvalarda sporcularımız her zaman madalya kazanarak bizleri gururlandırdılar, Yozgat’ı da en iyi şekilde temsil ettiler. Güreşe desteklerini esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanımız Celal Köse'ye, Başkan Yardımcılarımıza ve tüm ekibe teşekkür ederim.  3-6 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta  yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandık. Burada inşallah altın madalya alacağız. Çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz’’ dedi. 

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