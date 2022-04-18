Bozokspor’dan şampiyonluk kutlaması

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un namağlup olarak Bölgesel Amatör Ligi’ne terfi etmesi, Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor’un ise yine namağlup olarak Hentbol Erkekler Birinci Ligi’ne yükselmesi nedeniyle şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Yozgatlı sanatçıların da konser verdiği kutlamalarda Yozgat Belediyesi Bozokspor teknik ekibi ve futbolcuları taraftarları ile buluştu. Yozgatlıların yoğun ilgi gösterdiği şampiyonluk kutlamalarında havayı fişek gösterileri ile birlikte söylenen şarkılarla kutlamalara katılanlar gönüllerince eğlendi. Şampiyonluk fotoğrafının çekiminin ardından konuşan Yozgat Belediyesi Bozokspor Futbol takımı Antrenörü İlhan Özbay, kendisinin Yozgatlı olduğunu Yozgat’ın evladı olarak ta büyük bir başarının altına imza attığını söyledi. Yozgat Belediyesi’nin yeni bir oluşum yaptığını dile getiren Özbay, ‘’Bu oluşumla da Yozgat Belediyesi Bozokspor beni bu oluşumun başında görmek istedi. Allah’ıma şükürler olsun ki 6 aylık süreçte bize şampiyonluk yaşamayı nasip etti. Biz bunu sadece İlhan Özbay olarak değil, futbolcu kardeşlerimle, sevgili başkanım büyük başkanım Celal Köse, Murat Danışman ve yine yönetim kurlu sayesinde başardık. Buraya başlarken bir hayalimiz vardı. Futbolcu arkadaşlarımız bilir. Allaha şükürler olsun biz bu hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi yeni hayaller peşindeyiz. Allah izin verirse ilk hedefimiz 3 Lig, ondan sonrada 2’nci Lig. Allah izin verirse yine Galatasarayları yine Fenerbahçeleri, yine Beşiktaşları biz buraya getireceğiz’’ dedi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı ve Belediye Başkanı Celal Köse ise, çok değil 6 ay önce bir takım kurmaya karar verdiklerini hatırlattı. Bu takım oynadığı tüm maçları kazanarak böyle tabiri caizse dişiyle tırnağıyla kazıya, kazıya gelsin ve Play-Out maçı oynasın dediklerini dile getiren Köse, ‘’Allah'a hamdolsun Play-Out maçımızda Sorgun Belediyespor’umuzu 1-0'lık bir skorla yenerek Bölgesel Amatör Ligine bu takımı taşıdık. Biz göreve geldiğimizde özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı spora kazandırmak istedik ve Bozok Spor Kulübümüzü bünyemize kattık. Alt yapıyı geliştirerek 180 tane lisanslı futbolcumuzu bünyemize kattık. Aynı zamanda sade futbolla yetinmedik. Hem hentbol, hem güreş, hem kick-boks hem de diğer branşlarda da kulüplerimizi kurduk ve Hentbolda da ikinci ligde olan takımımızı yenilgisiz, namağlup bir şekilde de birinci lige taşıdık. İnşallah tüm branşlarda Yozgat Belediyemiz, Yozgat’ımız, Yozgat sporumuz tüm branşlarda hak ettiği yere getireceğiz. Sizlerin desteği bizlere güç verdi, kuvvet verdi. Biz o gün, o maçta gördük ki Yozgatlımız, Yozgat halkımız, hemşerilerimiz, gençlerimiz, taraftarlarımız şampiyonluğa susamış. Bundan sonra bütün branşlarda futbol başta olmak üzere bütün ikinci, üçüncü, dördüncü olmak için değil, birinci olmak için, şampiyon olmak için mücadele vereceğiz. Bu takımı Allah nasip ederse el birliğiyle, sizlerin desteği ile, sivil toplum örgütlerimizle, derneklerimizle, vakıflarımızla, siyasi parti temsilcilerimizle, iş insanlarımızla, gençlerimizle, taraftarlarımızla ilk önce Üçüncü Lige taşıyacağız. Yozgat halkının, Yozgatspor’umuzun yeri şuanda İkinci Lig olmalı. Biz bunun için mücadele vereceğiz. Allah'a hamdolsun ki kuruluşta Özkan Bayram hocam bize çok büyük destek verdi. Ahmet Erkuşla beraber sağ olsunlar takımı kurduk. Hemen arkasından da bu işin mimarlarından ve takımı çekip çeviren İlhan Özbay kardeşimizi de takımın başına getirdik. Memleketimizin çocukları memleketin dilinden ancak memleketin çocukları anlar dedik ve onları da bu takımın, memleketin takımının, şehrin takımının başına getirerek. Ligde de şampiyon yaptık. Bizler takımımıza güvendik. Teknik heyete güvendik ve en önemlisi de futbolcularımıza güvendik. Bugün burada alnımız açık. Böyle göğsümüzü gere gere buradaysak bu futbolcularımızın sayesindedir. Allah onların hepsinden razı olsun. Canla başla her biri bir Yozgatlı gibi mücadele verdiler. Takımımızı şampiyon yaptılar. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum’’ dedi.

YOZGATSPOR ÜST KİMLİK OLACAK

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgatspor’un, Bozokspor’un Yozgat’ın üst kimliğini oluşturacağını, altında da bütün branşların toplanacağını belirtti. Bu üst kimlik ile bütün branşlarda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Köse, ‘’Yozgatspor, Bozokspor üst kimliği ile her takımı tek çatı altında toplamak istiyoruz. Bu takım şehrin takımı, kimsenin takımı değil. Ne benim, ne bir başkasının. Herkesin takımı. Bu şehre herkes sahip çıktı. Burada herkes kendini görecek, herkes sahip çıkacak. Biz böyle bir yönetim anlayışıyla inşallah önümüzdeki dönem 2023'ün Nisan ayında burada Üçüncü Lige çıkmanın gururunu yaşayacağız ve şampiyonluğumuzu hep birlikte kutlayacağız. Öyle bir takım oluşturacağız ki bütün maçlarını yene yene buraya gelecek inşallah. Tekraren hem teknik ekibimize, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şampiyonluğumuz hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.

