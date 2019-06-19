Bozokspor’dan futbol kursu

Bu sene alt yapı müsabakalarının bir çoğunda faaliyet gösteren Yemenoğlu Bozokspor, bünyesine yeni yetenekli oyuncuları katabilmek adına yaz futbol kurslarına yarın itibariyle başlayacak. 2007-2012 arası doğumlu sporcular için yaz futbol kursu açan Yemenoğlu Bozokspor, şimdiye kadar kayıt yaptıran sporcular ile yarın saat 17.00’da Bozok Stadı dış sahasında bir araya gelerek çalışmalara başlayacaklar. Yemenoğlu Bozokspor yaz futbol kursu için kayıtların devam ettiği bildirildi.